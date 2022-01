Test Freebox Pop : avec TV Tweet, retrouvez le réseau social Twitter sur plus grand écran

Univers Freebox vous propose aujourd’hui de découvrir l’application TV Tweet disponible sur le player Freebox Pop. Elle permet d’accéder aux contenus du réseau social Twitter sur votre téléviseur.

Et si vous consultiez les contenus de Twitter sur le grand écran de votre salon ? C’est justement ce que permet l’application TV Tweet, disponible gratuitement sur le Play Store du player Freebox Pop. Univers Freebox l’a testée pour vous.

Installer l’application sur le player Freebox Pop



Pour commencer, il va falloir installer l’application depuis le Play Store. La dernière version en date est estampillée 1.5, datée du 28 décembre 2021 et se traduit par un téléchargement de 5,2 Mo.

Se connecter

Au démarrage, l’application vous invitera à vous connecter avec le moyen de votre choix. Vous pourrez utiliser le clavier virtuel avec la télécommande Freebox ou un clavier physique branché en USB (nous avons préféré le second choix, évidemment).

Des fonctions bien pratiques L’interface de TV Tweet a été adaptée. Aussi, quelques boutons bleus en haut à droite permettent de lancer une recherche vocale (le premier), de zoomer sur la page (le troisième) ou d’activer un défilement automatique (le deuxième).

Le quatrième bouton permettra d’activer ou désactiver le rafraîchissement automatique de la page. Celui-ci est d’ailleurs activé par défaut.

Avec les boutons classiques, l’application TV Tweet permet d’accéder à la page d’accueil, de consulter les notifications, de consulter les messages privés, de consulter sa liste d’abonnements, de s’abonner à des comptes et d’accéder aux paramètres.

D’autres, indisponibles

Si le bouton recherche donne effectivement accès au champ de recherche, un clic sur le champ de recherche ne mène à rien, que ce soit avec le clavier virtuel ou le clavier physique. Il faudra ainsi se contenter de la recherche vocale évoquée plus haut, laquelle fonctionne à merveille. Autre fonction absente, ou au moins très limitée : la rédaction et publication d’un tweet. Nous pouvions intégrer des smileys, publier en direct et programmer une publication, mais pas saisir de texte ou intégrer une image. Il faudra donc voir cette application comme un simple outil de consultation.

Compliquée sur Freebox mini 4K



Si l’application est bel et bien disponible sur le Play Store de la Freebox mini 4K, elle s’est révélée inutilisable durant notre test pour la simple et bonne raison que nous ne pouvions nous positionner à notre guise dans la page de connexion et donc accéder au service. Le curseur nous faisait en effet aller soit en haut de la page, soit en bas. Rappelons d’ailleurs que les abonnés Freebox Révolution profitent également d’un accès à Twitter depuis leur player.