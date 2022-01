Free Mobile : 3 smartphones à 9,99 euros par mois, lequel choisir ?

La boutique Free Mobile propose actuellement des smartphones Oppo A94 5G, Xiaomi 11 Lite 5G NE et Samsung Galaxy A32 5G, trois modèles 5G à moins de 10 euros par mois. Lequel se présente comme le meilleur choix ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Samsung Galaxy A32 5G, Xiaomi 11 Lite 5G NE et Oppo A94 5G, tous les trois proposés à 9,99 euros par mois, dans le cadre de l’offre de location avec option d’achat Free Flex. Ils sont également disponibles au comptant.

L’écran : Xiaomi



L’écran du Xiaomi 11 Lite 5G NE est le plus complet, proposant la technologie AMOLED, la définition FHD+, le taux de rafraîchissement plus élevé et le poinçon. Celui du Samsung Galaxy A32 5G apparaît bien en retrait, avec sa définition HD+ et son encoche goutte d’eau.

Notre classement :

Xiaomi 11 Lite 5G NE (AMOLED, 6,55 pouces, Full HD+, 90 Hz et poinçon excentré) Oppo A94 5G (AMOLED, 6,43 pouces, Full HD+ et poinçon excentré) Samsung Galaxy A32 5G (IPS, 6,5 pouces, HD+, encoche goutte d’eau)

Performances : Oppo ou Xiaomi



Les Oppo A94 5G et Xiaomi 11 Lite 5G NE proposent les processeurs les plus véloces et le double de mémoire vive par rapport au Samsung Galaxy A32 5G. Dans tous les cas, la 5G est au programme avec ces smartphones.

Notre classement :

Oppo A94 5G (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset MediaTek Dimensity 800U, mémoire vive 8 Go) Xiaomi 11 Lite 5G NE (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset Qualcomm Snapdragon 778G, mémoire vive 8 Go) Samsung Galaxy A32 5G (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset MediaTek Dimensity 720, mémoire vive 4 Go)

La photo : Xiaomi



Le Xiaomi 11 Lite 5G NE est le seul à proposer un capteur 64 Mégapixels. Il nous épargne aussi les capteurs photo 2 Mégapixels, souvent sans intérêt sur le terrain.

Notre classement :

Xiaomi 11 Lite 5G NE (64/8/5 Mégapixels au dos, 20 Mégapixels à l’avant) Oppo A94 5G (48/8/2/2 Mégapixels au dos, 16 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy A32 5G (48/8/5/2 Mégapixels à l’arrière, 13 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie et la charge : Xiaomi ou Oppo



Les Xiaomi 11 Lite 5G NE et Oppo A94 5G proposent des capacités de batterie et puissances de charge assez proches. Le Samsung Galaxy A32 5G dispose d’une plus grosse batterie, mais avec une puissance de charge deux fois inférieure à celles des rivaux.

Notre classement :

Xiaomi 11 Lite 5G NE (batterie 4 250 mAh et charge 33 Watts) Oppo A94 5G (batterie 4 310 mAh et charge 30 Watts) Samsung Galaxy A32 5G (batterie 5 000 mAh et charge 15 Watts)

VERDICT :



Notre choix se porte finalement sur le Xiaomi 11 Lite 5G NE. Sans être le plus cher des trois, il propose l’écran et la partie photo les plus intéressants, en plus de la 5G et de la puissance de charge la plus élevée.