Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #199

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Oh miroir mon beau miroir dis-moi qui a la plus belle… gourde ?

Est-ce qu'on parle bien de ce genre de gourde ? 😏 pic.twitter.com/OdWaFijwZN — Bouygues Telecom (@bouyguestelecom) January 20, 2022

Qui a dit que les réseaux mobiles en France ne tenaient pas la route ? Par contre, laissez SFR et les kebabs tranquilles !

Pour être honnête j’ai un forfait T-Mobile avant j’étais chez AT&T et ça marchait mieux Si SFR est un Kebab , T-Mobile est un Taco Bell — Hardisk (@Hardisk) January 21, 2022

L’Apple attitude dans toute sa splendeur.

CONFESSION : On perdait trop souvent la télécommande de l'Apple TV (ma copine plutôt) Du coup j'ai pris une coque qui permet de mettre un AirTag dedans. J'ai HONTE c'est AFFREUX mais efficace 😂 Bon lundi tout le monde ❤️ (sauf Léo qui fait une syncope là c'est sûr) pic.twitter.com/fcZc31IrzE — вrandon le proĸтor (@BrandonLKS) January 24, 2022

Si vous avez la référence, Amazon Prime Video vous fera rire !

On va se renseigner mais l'insulte à la fin pas nécessaire https://t.co/gbsR4rdVNm — Prime Video France (@PrimeVideoFR) January 21, 2022

Bouygues Telecom doit avoir une très bonne raison !