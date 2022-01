YouTube abandonne les créations originales et préfère soutenir les créateurs

Faute de succès, la plateforme vidéo renonce aux créations originales. YouTube se focalisera sur le soutien des autres créateurs de contenus vidéo comme les médias, les streamers, ou encore les podcasters.

La division YouTube Originals était en charge de produire des contenus vidéos exclusifs pour YouTube. Cependant, Robet Kyncl, le patron de YouTube Originals a déclaré par le biais d’un Tweet, un changement de direction.

An update on YouTube Originals: pic.twitter.com/PixhgZ2yhU — Robert Kyncl (@rkyncl) January 18, 2022



Le but initial de YouTube Original était d’étoffer l’offre YouTube Premium avec des créations originales. Or, ce ne sont pas les contenus originaux qui ont attiré les utilisateurs vers l’offre, mais plutôt l’absence de publicité.

La productrice, Susanne Daniels qui quittera l’entreprise le 1er mars prochain, avait été choisie dans l’optique de concurrencer les plus grands services de SVOD au niveau des contenus audiovisuels. C’est d’ailleurs dans cette section qu’a été créée la série Cobra Kai ensuite reprise par Netflix.

Malheureusement pour la plateforme vidéo de la firme de Mountain View, la série Step Up, produite par Channing Tatum, n’a pas rencontré le succès espéré. De plus, avec l’arrivée de Disney+, la concurrence s’est installée et devient de plus en plus féroce.

Ainsi YouTube souhaite désormais se focaliser sur les contenus d’autres créateurs, aussi bien des streamers de jeux vidéo que des podcasters, des médias et bien plus encore.

Robet Kyncl a précisé qu’au cours des trois dernières années, plus de 30 milliards de dollars a été injecté au sein du YouTube Partner Program pour deux millions de créateurs.

YouTube Originals change, mais reste bien présent. La section continuera de financer les vidéos éducatives YouTube Kids et de promouvoir la diversité avec son initiative Black Voices Fund.