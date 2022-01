Canal+ annonce les films qu’il va diffuser 6 mois après leur sortie, grâce à son nouvel accord avec le cinéma

Les abonnés à Canal+ apprennent part mail que les films seront désormais diffués 6 mois après leur sortie en salle.

Nous vous rapportions ce matin que les négociations avec les organisations du cinéma allaient déboucher sur des évolutions importantes en ce qui concerne la chronologie des médias. Ainsi, Canal+ est désormais autorisé à diffuser les films six mois après leur sortie en salles, contre huit mois jusqu’à présent et peut également en conserver l’exclusivité durant 9 mois. C’est beaucoup plus rapide que chez ses concurrents tels que Netflix, Amazon Prime Vidéo ou bien sûr les autres chaînes payantes, et Canal compte bien le faire savoir.

La chaîne cryptée annonce ainsi à ses abonnés qu’à partir de cette année 2022, ils diffusera des films 6 mois après leur sortie en salle. Et dans le mail qu’il leur adresse, Canal+ donne un liste de certains de ces films qui seront concernés. On pourra ainsi découvrir très rapidement maintenant Kaamelott, Bac Nord, Dune ou encore le dernier OSS 117.

Le mail envoyé par Canal+ :