Xavier Niel, le fondateur de Free, investit dans une start-up de la fintech

Une start-up veut faciliter l’automatisation des paiements. Grand investisseur, le fondateur de Free apporte son soutien dans le cadre d’une levée de fonds.

13 millions d’euros. C’est la levée de fonds organisée par la start-up française Numeral. Et parmi les participants à ce tour de table, on retrouve Xavier Niel, fondateur de Free et grand investisseur, par l’intermédiaire de son fonds d’investissement Kima Venture. Ont également répondu à l’appel Balderton Capital, fonds d’investissement londonien, Alexandre Prot, directeur général de Qooto, Tom Blomfield, président de Monzo Bank, et Guillaume Princen, directeur général Europe continentale de Stripe.

Fondée en juillet 2021 par Édouard Mandon, ancien d’Ibanfirst et Jumia, Hichem Mâalmi, ancien de Boursorama Banque et Qonto, Numeral conçoit des API et des applications Web permettant d’automatiser les virements et les prélèvements. La startup compte déjà comme clients majeurs la solution de gestion des dépenses professionnelles Spendesk et la solution de regroupement des avantages salariés Swile. Cette levée de fonds doit permettre d’augmenter les effectifs, de 10 à 40 durant les prochains mois, de développer de nouveaux produits et d’augmenter la couverture bancaire.

