Abonnés Free Mobile, frimez avec votre plus grosse consommation de data et gagnez un smartphone 5G

A l’occasion de ses 10 ans, Free Mobile propose tout au long de la semaine des jeux concours afin de faire gagner des smartphones 5G. Pour espérer en remporter un, il suffit de jouer le jeu.

Pour fêter ses 10 bougies et sa révolution, Free Mobile a annoncé hier le lancement d’une une série de jeux-concours sur les réseaux sociaux jusqu’au 14 janvier avec 10 smartphones 5G de marque Apple, Samsung, Xiaomi et Oppo à gagner. Après un iPhone 13 et un Xiaomi 11T 5G, l’opérateur met en jeu aujourd’hui sur Facebook et Twitter un Oppo Find X3 Lite d’une valeur unitaire de 399 €. Tous les abonnés Free Mobile peuvent ainsi espérer repartir avec ce modèle. Pour participer, il suffit de partager un screen de votre plus grosse consommation de data Free Mobile en citant ce tweet avec le #10AnsFreeMobile. Les gagnants seront tirés au sort le 17 janvier prochain.

Plusieurs participations par personne sont autorisées à condition de réunir les conditions suivantes : même nom, même prénom, même adresse, code postal, ville, pays, numéro de téléphone.