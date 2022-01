Free réserve une surprise en boutique à ses abonnés et prospects pour ses 10 ans

Comme Free aile gâter ses abonnés et les faire rire, 10 000 kits de cartes postales pour ses 10 ans sont actuellement distribués dans ses boutiques.

Pour ses 10 ans, Free a fait appel à 10 illustrateurs et illustratrices, lesquels ont livré leur regard sur la révolution Free Mobile. Au total, 10 illustrations humoristiques sont nées. A l’honneur, le sans engagement, la liberté, le forfait 2€, ou encore des prix inchangés. De quoi découvrir le style et le travail inspiré de Vaïnui de Castelbajac, Flock, Kanako, Sophie Lambda, Fabienne Legrand, Mykaïa, Peter Patfawl, Mathieu Persan, Daria Piromalli, et Ysope.

Disponibles sur le site d’Iliad, ces illustrations sont également distribuées dans les boutiques de l’opérateur sous forme de cartes postales, et ce jusqu’au 20 janvier prochain.

Merci à Tiino-X83