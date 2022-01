Abonnés Freebox Pop et mini 4K : une nouvelle chaîne gratuite débarque sur Pluto TV

Vous souvenez-vous des Razmoket ? La série d’animation connue de toute une génération dans les 90s, se voit doter d’un canal dédié sur Pluto TV.

Après Pluto TV Motor et un canal dédié à South Park la semaine dernière, la plateforme AVOD Pluto TV dégaine aujourd’hui une nouvelle chaîne placée sous le signe de la jeunesse puisque celle-ci fait la part belle à la série série télévisée d’animation américaine “Les Razmoket”. De quoi suivre les aventures de Casse-Bonbon et sa bande de bébés s’évadant de leur parc pour explorer le monde aussi bien imaginaire que réel. Diffusée jadis sur Canal+, puis Canal J ou encore sur France 3 dans l’émission Les Minikeums, cette série a fait l’objet d’un reboot en 2021 disponible depuis novembre dernier sur Nickelodeon.

Tous les mois, ce service de plus en plus populaire édité par le groupe ViacomCBS, lance de nouvelles chaînes. Aujourd’hui, son catalogue compte plus de 80 canaux couvrant toutes les thématiques, cinéma, séries françaises et internationales, sport, jeunesse, lifestyle, informations ou encore gaming. Il y a l’embarra du choix. Accessible dans le Play Store des Freebox Pop et mini4K entre autres, Pluto TV ne nécessite aucun compte pour visualiser ses flux. Univers Freebox vous présente la plateforme.