Free Mobile : attention à ce phishing par SMS, ne cliquez surtout pas sur le lien dedans

Les abonnés Free Mobile doivent redoubler de vigilance. Ils sont en effet les cibles d’une campagne de phishing par SMS.

“Free Mobile: Suite à une activité suspecte sur votre compte un agent a essayé de prendre contact”, indique un message reçu par SMS. Il s’agit de semer le doute chez le destinataire pour l’amener à cliquer sur un lien.

#spams @freemobile tentative de phising une première sur freemobile

Je clic pas je vous rassure, zou en blocage et signalement spams pic.twitter.com/wD3X643HEI — Bruno_FIBRE 💉💉💉 (@Bruno_FIBRE) January 3, 2022

Le lien en question renvoie vers la page ci-dessous, c’est-à-dire une fausse page de connexion à l’espace abonné Free Mobile qui sert à dérober les identifiant et mot de passe de connexion en vue d’une utilisation frauduleuse.



La fausse page à gauche et la vraie à droite avec quelques différences dont le bouton Se connecter

Faire preuve de prudence et signaler

Parmi les réflexes pour éviter de se faire avoir : vérifier l’adresse d’expédition, l’adresse des liens, la cohérence du message et les fautes plus ou moins nombreuses. On peut également utiliser le texte du message pour voir s’il n’a pas déjà été utilisé dans du phishing signalé.

Pensez enfin à nous indiquer, par e-mail ou via Twitter, les nouveaux cas de phishing ciblant les abonnés Free que vous pourriez recevoir par e-mail ou par SMS. Pour rappel, vous pouvez signaler tout site de phishing sur https://phishing-initiative.fr/.