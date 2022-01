Samsung dévoile Freestyle, son nouveau projecteur compact

Le géant sud-Coréen a profité du salon CES 2022 pour dévoiler un tout nouvel appareil visant à transformer n’importe quelle surface plane en écran de cinéma.

Après avoir lancé son tout dernier smartphone, Samsung enchaîne et dévoile le jour suivant un vidéoprojecteur pensé pour la portabilité, nommé Freestyle.Sa sortie est prévue pour le 17 février prochain avec une ouverture aux précommandes dès le 20 janvier.

Plutôt compact et léger (115.8mm et 93mm pour 800 grammes), l’appareil se veut connectable à à peu près tout, y compris des consoles de jeux et une box d’opérateur, voire même un smartphone via la duplication d’écran. Il sera également possible de le connecter à un PC via le WiFi, auxquelles s’ajouteront les solutions de port mini HDMI et USB-C.

Freestyle embarque également un micro pour être commandé à la voix via l’assistant vocal de Samsung Bixby. Dans l’idée de proposer un appareil adapté à de nombreuses situations, il est monté sur un support permettant de le tourner à 180 degrés, permettant ainsi par exemple de projeter un film au plafond, pour une soirée cinéma au lit.



Le tout avec un équilibrage assez pratique, comme le révèlent nos confrères de Frandroid ayant pu voir une démonstration. En effet, s’il est posé de travers, le rendu de l’image sera retravaillé pour apparaître totalement droit. Pas de panique si vous ne disposez pas de mur totalement blanc chez vous, un traitement des couleurs permettra également à l’appareil de s’adapter.

Côté caractéristique technique, le bas blesse un petit peu puisque le projecteur ne pourra pas dépasser le Full HD. Pour se consoler, on peut cependant compter sur une compatibilité HDR10 et la capacité d’afficher une image allant de 30 à 100 pouces, moyennant un recul de 2,7 mètres. Côté luminosité, le Freestyle ne brille pas plus que cela en proposant jusqu’à 230 cd/m². Enfin, niveau son, une enceinte intégrée vous permettra de bénéficier d’un son à 360°. Lors de sa commercialisation, si vous voulez sauter le pas, il faudra cependant compter sur la bagatelle de 999€