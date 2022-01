Le tout nouveau Samsung débarque chez Free Mobile avec une promo

Vous pouvez dès à présent vous procurer ce nouveau modèle allégé Samsung en profitant d’une offre de remboursement et d’un accessoire offert.

Dévoilé et lancé aujourd’hui, le Samsung Galaxy S21 “Fan Edition” est désormais disponible dans la boutique en ligne de Free Mobile. Proposé en version 128 Go, dans ses coloris graphite et Olive, le smartphone est éligible à l’offre Free Flex, soit pour 1€ à la commande puis 19.99€/mois sur 24 mois ou achetable pour 759€ au comptant.

Pour le lancement du modèle, Free Mobile propose une offre de remboursement de 178€ disponible jusqu’au 19 janvier prochain pour ses abonnés au forfait Série Free ou au forfait à 19.99€. Une fois commandé, il suffit de suivre les instructions sur cette page pour en bénéficier. A cela s’ajoute une offre de lancement faite par Samsung, vous offrant une paire d’écouteurs sans fils Galaxy Buds2, d’une valeur de 149€. Les instructions pour profiter de cette offre valable jusqu’au 8 février prochain se trouvent sur cette page.

Pensé pour être un modèle allégé de la gamme de flagships de Samsung, ce smartphone est uniquement proposé en 5G. L’appareil utilise une puce Snapdragon 888 et tourne grâce à ses 6 Go de RAM sous Android 12 avec une surcouche OneUI 4. Côté autonomie, la batterie 4500 mAh est compatible avec la charge rapide 25W (15W sans-fil). Le tout dissimulé par écran de 6.5 pouces, utilisant la technologie Dynamic Amoled 2X avec un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz. Au dos du smartphone, un triple module photo avec un capteur principal de 12 mégapixels, un autre de 8 mégapixels avec téléobjectif et enfin un troisième de 12 mégapixels avec ultra-grand angle. Pour les selfies, comptez sur 32 mégapixels.