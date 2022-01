Des abonnés box SFR commencent mal l’année avec une hausse de tarif

L’opérateur au carré rouge annonce à certains abonnés fixe qu’ils bénéficient d’une nouvelle option, automatiquement mais pour 3€/mois.

Pas de trève de janvier chez SFR. Certains abonnés box de l’opérateur reçoivent actuellement des mails leur indiquant un nouveau changement dans leur abonnement. Leur opérateur intègre en effet dès le mois suivant, les appels illimités vers les mobiles en Europe, en échange de 3€ supplémentaires sur leur facture mensuelle. SFR fournit également un lien pour refuser cette augmentation automatique, accessible avant 31 mai 2022.

… une augmentation de tarif de 3€ en échange des appels illimités vers les mobiles en Europe, car "vos usages et besoins évoluent" 🤡.

(Il y en a encore qui ont un téléphone fixe ?) — Théo Denoyelle (@theo_denoyelle) December 31, 2021

Rappelons également que conformément à l’article L224-33 du Code de la consommation, “vous pouvez résilier votre contrat sans frais et sans paiement des mois contractuels restant dus jusque dans un délai de quatre mois après l’entrée en vigueur de la modification”. Si la pratique est légale en soi, elle est régulièrement critiquée par les abonnés mais aussi par les associations de consommateurs. Red by SFR a par exemple écopé du Cactus d’Or de la pire pratique décerné par 60 millions de consommateurs pour l’année 2021. L’association avait d’ailleurs révélé que 63% des abonnés Red by SFR étaient concernés par cette pratique, et 40% chez Bouygues Telecom.

Enrichissement légal ou pas ?

Selon la DGCCRF, les opérateurs ont le droit d’augmenter le prix des forfaits en respectant deux conditions. La première, prévenir un mois avant par courrier ou courriel (ici, c’est bon). La seconde, l’amélioration de l’abonnement doit concerner seulement des services ayant attrait aux télécoms comme les SMS illimités, plus de data ou un meilleur débit. En revanche, ils ne peuvent en aucun cas augmenter le prix du forfait pour une autre raison comme “une option musique, option télé, abonnement à un livre”. Encore une fois, cette action de SFR est donc légale, même si la pratique est globalement peu appréciée, y compris par les associations de consommateurs comme UFC-Que Choisir. En cas d’augmentation pour un autre motif, l’abonné peut signaler cette hausse de forfait sur la plateforme SignalConso mise en place par la Répression des fraudes. Sa situation sera alors examinée. Lors du lancement de la plateforme, l’autorité a affirmé que les entreprises ayant reçu plusieurs signalements sans réagir seront dans leur viseur.