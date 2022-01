Bouygues Telecom et SFR offrent un forfait mobile avec leurs box fibre en série limitée

Avec les dernières séries limitées fibre optique de Bouygues Telecom et SFR, le forfait mobile est offert.

En combinant des tarifs promotionnels avec une remise exceptionnelle, il est possible, chez SFR, d’obtenir un abonnement fibre optique et un forfait mobile pour 16 euros par mois pendant un an. Revenant à 16 euros par mois au lieu de 38 euros par mois pendant 1 an, l’abonnement fibre annonce des débits jusqu’à 500 Mbit/s, du Wi-Fi 5 et de la 4K. Coûtant 0 euro par mois au lieu de 8 euros, le forfait mobile comprend 2 heures d’appel et 100 Mo de data mobile. L’abonnement Internet SFR Box 7 est soumis à un engagement de 12 mois et le forfait mobile 2h 100 Mo sans engagement.

Jamais très loin quand il s’agit de promotions, Bouygues Telecom propose une offre fibre optique et un forfait mobile à 15,99 euros par mois. Coûtant 15,99 euros au lieu de 29,99 euros par mois pendant 1 an, l’abonnement fibre optique propose des débits jusqu’à 300 Mbit/s. Revenant à 0 euro au lieu de 7,99 euros, le forfait mobile intègre 2 heures d’appel et 100 Mo de data. Il y a un engagement de 12 mois sur l’abonnement Internet Bbox fit et de 24 mois sur le forfait mobile Sensation 2h 100 Mo.