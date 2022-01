Reportage Univers Freebox : Bilan du New Deal mobile chez Free, difficultés pour installer certaines antennes, etc.

Ombeline Bartin répond aux questions d’Univers Freebox.

Fin novembre avait lieu le salon des maires à Paris, auquel Free participait pour la première fois. L’opérateur a ainsi présenté ses offres pro, fibre et 5G aux élus municipaux de France. A cette occasion, Univers Freebox s’est rendu sur le stand de Free et a rencontré les responsables des différents services de l’opérateur.

Après l’interview de Thomas Reynaud, le Directeur Général d’Iliad/Free. qui a répondu aux différentes questions d’actualité de l’opérateur, nous vous proposons aujourd’hui de découvrir Ombeline Bartin, qui est la Directrice des affaires publiques chez Free, en d’autres termes, elle est lobbyiste., en travaillant avec les différentes institutions publiques , des maires jusqu’aux ministres. Dans cette interview, elle fait le bilan du new deal, l’accord qui engage Free et les autres opérateurs à couvrir toutes les zones blanches du pays, en mutualisant les antennes, nous parle des difficultés pour convaincre certains maires afin d’installer une antennes Free Mobile et comment l’opérateur y répond, et plus général en quoi consiste son travail chez Free.

Pour ne rater aucune de nos vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube d’Univers Freebox