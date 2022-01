Free et Canal+ la jouent fair play, les aléas de l’accès aux réseaux font bondir… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Se faire débrancher pour d’autres, à répétition, de quoi de venir fou

Une histoire qui en énerverait plus d’un. Laurent et Sophie vivent un calvaire depuis 6 mois dans leur résidence à Antibes. Débranchée toutes les semaines, leur connexion fibre est sur courant alternatif. Impossible pour eux de résilier leur abonnement Freebox, sous peine de payer des pénalités. Si ce genre de situation n’est pas commune, elle n’est pas non plus unique et ces abonnés Free ont reçu beaucoup de soutien dans notre espace commentaire, certains questionnant même la nature du problème.

Des idées pour continuer à faire évoluer Oqee

Oqee a commencé à se déployer en dehors de l’écosystème Freebox cette année et les abonnés y ayant accès ne s’y trompent pas. Nous vous avions interrogé sur votre utilisation de l’interface TV de Free et vos supports habituels, le résultat est assez homogène, avec cependant une forte appétence pour l’utilisation sur Apple TV et supports mobiles. Cependant, tout n’est pas encore parfait pour l’interface TV, outre certains bugs, les abonnés ayant testé Oqee ont toujours quelques suggestions pour l’opérateur…

Le manque de connexion reste un fléau dans certaines campagnes…

Des abonnés Free du Gers n’ont toujours pas accès à internet ni même à la téléphonie fixe depuis leur emménagement deux mois auparavant. Dans une zone peu couverte et avec des membres à la santé précaires, ils craignent de ne pouvoir être pris en charge en cas de problème et accusent Orange et Free de “mettre en danger la vie des gens“. Si le déploiement de la fibre continue d’avancer, notamment dans les RIP, pour certains, l’attente se fait longue et même l’ADSL n’est pas forcément accessible automatiquement, comme le rappelle Normand BZH. Et certaines solution

L’offre Canal+ Séries offerte aux abonnés Freebox Révolution, Delta et Pop, sans entourloupes

Free a étendu l’offre permettant d’accéder à Canal+ Séries gratuitement pendant un an aux abonnés Freebox Révolution, et nous vous avions proposé une sélection de contenus pour découvrir la plateforme, avec de nombreuses séries en tout genre. Outre le cadeau fait aux abonnés, certains soulignent également que contrairement aux habituelles offres avec engagement de Canal+, cette fois, l’offre se termine bien au bout d’un an et ce automatiquement. Un bon point supplémentaire pour Free et la chaîne cryptée.

Les antennes-relais sont toujours source d’opposition, au grand dam des Freenautes

C’est monnaie courante, de nombreux riverains voient régulièrement d’un mauvais oeil l’installation de nouveaux pylônes dans leur commune. Tour à tour, les représentants des opérateurs tentent de rassurer à coup de réunions publiques pédagogiques en concertation avec les municipalités. Parfois, les élus eux-mêmes donnent du fil à retordre aux telcos, allant même parfois devant la justice, de quoi ralentir par ailleurs le déploiement de la 4G dans certaines communes. Cette fois, dans une commune des Alpes-Maritimes, un collectif s’oppose à un projet de Free Mobile avec des arguments assez redondants pour agacer nos lecteurs…