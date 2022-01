Choc des smartphones chez Free Mobile : 4 modèles 5G à 6,99 euros par mois, lequel choisir ?

La boutique Free Mobile propose actuellement quatre smartphones 5G à 6,99 euros par mois, via Free Flex. Lequel se présente comme le meilleur choix ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Xiaomi Redmi Note 10 5G, Motorola Moto G50 5G, Oppo A54 5G et Samsung Galaxy A22 5G, tous les quatre affichés à 6,99 euros par mois dans le cadre de l’offre de location avec option d’achat Free Flex. Ils peuvent également être acquis au comptant à respectivement 229, 249, 259 et 259 euros.

L’écran : Xiaomi ou Oppo



Les smartphones Xiaomi et Oppo sont ceux à cocher le plus de cases, en proposant la définition Full HD+, le taux de rafraîchissement 90 Hz et le poinçon pour la caméra frontale. Le Samsung se contente de l’encoche moins discrète. Le Motorola opte pour une encoche, tout en faisant l’impasse sur la définition Full HD+.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 10 5G (IPS, 6,5 pouces, FHD+, 90 Hz et poinçon) Oppo A54 5G (IPS, 6,5 pouces, FHD+, 90 Hz et poinçon excentré) Samsung Galaxy A22 5G (IPS, 6,6 pouces, FHD+, 90 Hz et encoche goutte d’eau) Motorola Moto G50 5G (IPS, 6,5 pouces, HD+, 90 Hz et encoche goutte d’eau)

Performances : Xiaomi ou Samsung



Les quatre smartphones jouent dans la même cour en termes de performances et proposent la comptabilité réseau 5G. Les Xiaomi Redmi Note 10 5G et Samsung Galaxy A22 5G en ont toutefois un tout petit peu plus sous le pied côté processeur.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 10 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du Dimensity 700 et mémoire vive 4 Go) Samsung Galaxy A22 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset Dimensity 700 et mémoire vive 4 Go) Motorola Moto G50 5G (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Snapdragon 480 et mémoire vive 4 Go) Oppo A54 5G (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Snapdragon 480 et mémoire vive 4 Go)

La photo : Oppo



Les quatre smartphones profitent d’un capteur principal 48 Mégapixels. S’il a aussi recours aux petits capteurs pour gonfler la fiche technique, l’Oppo est celui offrant la configuration photo la plus complète. Il a l’ultra grand-angle absent sur les modèles Motorola et Xiaomi et propose plus de définition que ses trois rivaux pour les selfies.

Notre classement :

Oppo A54 5G (48/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy A22 5G (48/5/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant) Motorola Moto G50 5G (48/5/2 Mégapixels à l’arrière, 13 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Redmi Note 10 5G (48/2/2 Mégapixels au dos, 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Xiaomi



Les quatre smartphones misent sur l’autonomie, grâce à une batterie de forte capacité qui devrait permettre d’envisager facilement les deux jours loin du secteur. Le Xiaomi Redmi Note 10 5G est celui offrant la plus grosse puissance de charge, un peu devant les Motorola Moto G50 5G et Samsung Galaxy A22 5G. L’Oppo apparaît en retrait.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 10 5G (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts) Motorola Moto G50 5G (batterie 5 000 mAh et charge 15 Watts) Samsung Galaxy A22 5G (batterie 5 000 mAh et charge 15 Watts) Oppo A54 5G (batterie 5 000 mAh et charge 10 Watts)

Le choix d’Univers Freebox :

Le Xiaomi Redmi Note 10 5G est celui proposant le meilleur compromis, sachant que les petits prix impliquent de faire des choix. Tout en étant le moins cher des quatre, il fait partie de ceux à proposer l’écran le plus moderne et les meilleures performances. Il offre aussi la charge la plus puissante. C’est donc vers lui que notre choix se porte.