Xavier Niel, patron de Free, promu chevalier de la Légion d’honneur

Le fondateur d’Iliad fait partie des nouveaux promus et médaillés du prestigieux ordre de la Légion d’honneur.

Après Stéphane Richard en 2006 et Martin Bouygues en 2010, Xavier Niel obtient finalement la distinction honorifique de chevalier de la Légion d’Honneur aux côtés de 546 autres promus au 1er janvier 2022. Le fondateur de Free, actionnaire du groupe Le Monde et entrepreneur investissant dans de nombreuses startups chaque années rejoint ainsi près de 92 000 membres récompensés pour leurs mérites au service de la nation. Dans la même promotion, on peut retrouver d’ancien ministres comme Agnès Buzin ou Fleur Pellerin ainsi que des journalistes, acteurs de la santé ou personnalités religieuses.

Pour cette promotion de 2022, 30% des décorés appartiennent au secteur public, 29,4% au domaine économique, 15,6% œuvrent dans le domaine santé-social humanitaire, 10,4% sont impliqués dans l’enseignement et la recherche, 5,7% s’investissent dans le domaine de la culture et de la communication, 5% sont des élus et assimilés.