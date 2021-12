Outbuster : découvrez l’interface et les contenus du nouveau service SVOD disponible sur les Freebox

Univers Freebox vous emmène aujourd’hui à la découverte d’Outbuster, une plate-forme SVOD jouant la carte du cinéma alternatif. Elle se veut une offre complémentaire aux salles obscures.

Fraîchement arrivée sur les Freebox, la plate-forme SVOD Outbuster vous invite à découvrir des pépites n’ayant pas fait leur chemin jusqu’aux salles obscures, pour une raison ou pour une autre. Le service entend vous proposer un “autre cinéma”, loin des blockbusters, pour 6 euros par mois. Univers Freebox vous propose de découvrir son interface et ses contenus.

Souscrire à Outbuster

Pour souscrire à Outbuster, il va falloir se rendre dans la section Video-Club de votre Freebox.

De là, vous pourrez souscrire après avoir saisi le code d’achat parental.

Notez qu’en passant par Prime Video, service compris dans l’abonnement Amazon Prime, dont profitent les abonnés Freebox Delta (inclus) et Freebox Révolution (offert pendant 6 mois), il est possible d’avoir droit à un essai gratuit durant 7 jours, à l’issue duquel vous serez facturés 6 euros par mois.

L’interface d’Outbuster

Une fois connectés, vous atterrissez sur la page d’accueil avec ses différents bandeaux de recommandations par types (drame, comédie, roman, thriller, etc.). On notera d’ailleurs l’absence regrettable d’un module de recherche textuel comme vocal.

En appuyant sur la flèche de droite, de la croix multidirectionnelle de la télécommande, un menu latéral de navigation apparaît, donnant accès à de grandes thématiques afin d’affiner les recommandations.

Les amateurs de culture asiatique pourront ainsi se tourner vers la thématique “East Side Story”, quand les romantiques auront la thématique “Cœurs tendres”. Pour une soirée entre amis, rendez-vous dans la thématique “Entre potes”.

La catégorie “Ma Liste” tout en bas permettra de retrouver sa liste de contenus préférés ou gardés sous le coude en vue d’un prochain visionnage. Dans la fiche du contenu, il suffira de cliquer sur le bouton “+ Ma Liste” pour alimenter cette liste.

Les contenus

Côté contenus, Outbuster revendique plusieurs centaines de films exclusifs et inédits venant du monde entier. Vous pourrez ainsi entendre des dialogues en français dans “Quarantaines”, présenté comme un cocktail de courts-métrages réalisés par des réalisateurs internationaux au moment du premier confinement en mars 2020.

Tout comme vous pourrez accéder à du contenu en anglais sous-titré en français, avec “Be my Cat : A Film for Anne”, et du contenu japonais sous-titré en anglais, dans “Cold Fish”.

La plate-forme se présente comme dédiée “à tous ces films qui n’arrivent jamais dans vos salles pour de mauvaises raisons : des acteurs pas assez bankables, des scénars barrés ou trop originaux, des origines de production trop exotiques”. Et d’indiquer : “notre critère de sélection principal est la recommandation sur les réseaux sociaux”.

Vous ne serez donc pas étonnés de pouvoir suivre les aventures d’un catcheur mexicain et de sa sœur entendant s’attaquer au Dr Satan et à ses sbires (“The Haunted World of El Superbeasto”), de découvrir un documentaire mashup réunissant les vidéos les plus hallucinantes enregistrées sur les routes russes (“The road movie”) ou encore d’accompagner deux amis embarqués dans un double date avec deux femmes aux projets obscurs (“Double date”).

Vous pourrez aussi faire la connaissance d’un Cubain se présentant comme l’homme le plus fort du monde (“The strongest man”).

Un lecteur vidéo basique

Lecture, pause, reculer ou avancer, ne cherchez pas davantage d’options. Le lecteur vidéo d’Outbuster se contente du minimum syndical.

VERDICT

Bien moins chère qu’une place de cinéma et proposant des contenus aussi nombreux que variés, la plate-forme Outbust intéressera indéniablement les cinéphiles en quête de pépites du monde entier. Seul regret, peut-être : l’absence d’un moteur de recherche pour faciliter justement les recherches.