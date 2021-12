Smartphones : Oppo dévoile ses innovations, Huawei prépare un pliable compact

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au menu cette fois-ci : un pliable et un capteur photo rétractable chez Oppo, un nouveau milieu de gamme chez Honor et un nouveau pliable chez Huawei.

À l’occasion de son événement Inno Day, Oppo a présenté un smartphone pliable. Nommé Oppo Find N, il permet de passer d’un petit écran de smartphone (AMOLED 5,49 pouces 60 Hz) à un grand écran de tablette (AMOLED 7,1 pouces 120 Hz), comme les Galaxy Fold de Samsung et les Mate X de Huawei. Sous le capot, on trouve le SoC Snapdragon 888 apportant la 5G, ainsi qu’une batterie 4 500 mAh rechargeable en 33 Watts via l’USB-C ou en 15 Watts via le sans-fil. Côté photo, des capteurs 50, 13 et 16 Mégapixels sont présents au dos. Des capteurs 32 Mégapixels sont disponibles à l’avant (en mode smartphone comme en mode tablette). Pas d’informations pour le moment concernant la distribution à l’international. Comme indiqué à Frandroid, l’idée d’une commercialisation européenne n’est pas écartée.



La marque chinoise a aussi fait la démonstration d’une innovation dans la photographie sur smartphone, avec un capteur photo rétractable. Pas au niveau de la tranche supérieure pour les selfies comme on l’a déjà vu, mais au niveau du dos.



De son côté, Honor a présenté le Honor X30, un smartphone 5G équipé du SoC Qualcomm Snapdragon 695 et positionné sur le milieu de gamme. Celui-ci s’équipe en outre d’un écran IPS 6,81 pouces FHD+ 120 Hz, d’un triple capteur photo 48 + 2 + 2 Mégapixels au dos et d’une batterie 4 800 mAh supportant la charge filaire en 66 Watts (0 à 80 % en 30 minutes). Là encore, pas d’informations concernant l’Europe.

Quant à Huawei, il donne rendez-vous le 23 décembre pour la présentation d’un nouveau smartphone. Avec un nom Huawei P50 Pocket et au regard du design teasé, on sait déjà qu’il adoptera le format clapet déjà utilisé par les Galaxy Z Flip de Samsung ou le RAZR de Motorola.