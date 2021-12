De plus en plus de malwares circulent dans le monde, avec 380 000 fichiers malveillants découverts chaque jours

Une nouvelle étude de Kaspersky pointe du doigt la montée de la cybermenace, avec un nombre de malwares en croissance de près de 6% sur l’année 2011.

De plus en plus de malwares émergent sur la toile, c’est un fait. Le spécialiste de la cybersécurité Kaspersky annonce que près de 380 000 fichiers malveillants sont découverts par ses systèmes de détection chaque jours. En 2021, le nombre de découvertes du genre a ainsi augmenté de 5.7% par rapport à l’année dernière, avec 20 000 malwares découverts.

La majorité de ces attaques utilisent des fichiers Windows spécifiques (91%), mais le nombre de programmes Linux est également en pleine explosion (57%). Les créateurs de logiciels malveillants ne ciblent plus exclusivement le système d’exploitation de Microsoft. « Nous ne sommes pas surpris [par l’augmentation des attaques], explique Denis Staforin, expert en cybersécurité chez Kaspersky. L’activité en ligne est toujours très importante en raison du recours au télétravail dans le monde entier. »

Et ces malwares prennent de nouvelles formes, avec notamment 54% d’entre eux prenant la forme de chevaux de Troie non spécifiques. De plus en plus de programmes cherchent justement à installer un logiciel malveillants encore plus sophistiqué sur un appareil. La variété des menaces peut s’expliquer notamment par la nécessité de passer par un plus grand nombre d’appareils connectés. “Cette plus grande surface d’attaque débouche logiquement sur une plus large exposition aux menaces. C’est pourquoi deux missions cruciales des utilisateurs consistent aujourd’hui à améliorer leur littératie numérique et à garder leurs solutions de sécurité à jour” explique Kaspersky.

Source : Clubic