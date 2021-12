Pluto TV : la plate-forme AVOD lance sa première campagne publicitaire en France, avec une jolie promesse

Lancée dans l’Hexagone cette année, Pluto TV entend gagner en visibilité auprès du public français. Cette plate-forme de streaming gratuite lance ainsi sa première campagne publicitaire.

Venue des États-Unis où elle compte plusieurs millions d’utilisateurs et proposée par le groupe ViacomCBS, Pluto TV a des ambitions à l’international. Cette plate-forme AVOD (accès gratuit aux contenus et financement par la publicité) a ainsi été lancée au premier trimestre 2021 en France. “Nous savons que le public français apprécie les chaînes thématiques, organisées et uniques, et nous avons donc de grandes attentes pour Pluto TV avec ses médias exclusifs et son contenu spécialement conçu”, avait indiqué Raffaele Annecchino, président de ViacomCBS Network Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie, en amont du lancement.

S’il est présent dans près d’une trentaine de pays et revendique plus de 54 millions d’utilisateurs actifs par mois dans le monde, Pluto TV entend se fait connaître davantage auprès du public en France, afin d’assurer sa croissance sur ce nouveau marché. Celui-ci vient ainsi de lancer sa première campagne publicitaire dans l’Hexagone. L’occasion de rappeler qu’il propose plus de 80 chaînes et plus de 1 000 films et séries sur tous les supports (smartphone, tablette, ordinateurs, players TV Android et Apple TV), avec la promesse qu’il “ne vous coûtera jamais rien”, contrairement à une mouche volant dans le salon qui ne vous coûtera pas d’argent, mais vos nerfs.



Le test d’Univers Freebox

Pour rappel, Univers Freebox vous a proposé un tour de l’interface et des contenus de Pluto TV, au travers un test sur le player Freebox Pop. Le service est en effet disponible sur le Play Store des players Freebox Pop et mini 4K.