Le service de streaming gratuit Pluto TV sera disponible en France en 2021

Pluto TV est un service AVOD proposé par ViacomCBS, ce dernier est une plateforme de streaming totalement gratuite et financé par la pub. Pluto TV sera déployé en France en 2021.

Venu directement des Etats-Unis où il compte déjà plusieurs millions d’utilisateurs, Pluto TV a pour objectif de s’exporter à travers le monde entier après son rachat par Viacom en mars 2019. Pour preuve, déjà présent au Royaume-Uni, en Allemagne et en Autriche depuis plusieurs années, un lancement est prévu en France pour le premier trimestre 2021 ainsi qu’en Italie. D’ailleurs, Pluto TV sera disponible en Espagne dès la fin de ce mois d’octobre ainsi qu’au Brésil puisque le service a rencontré un franc succès en Amérique Latine.

Viacom est présent en France au travers des marques Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount, BET et J-One, devenu ViacomCBS depuis la fusion des deux groupes le 12 août 2019. Pluto TV sera donc la première offre de service gratuit en France pour ViacomCBS.

” Nous savons que le public français apprécie les chaînes thématiques, organisées et uniques, et nous avons donc de grandes attentes pour Pluto TV avec ses médias exclusifs et son contenu spécialement conçu “, a commenté Raffaele Annecchino, président de ViacomCBS Network Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie.

Source : Variety