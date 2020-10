5G : Orange fait un petit tour des usages en vidéo

La 5G arrive. Mais qu’apporte-t-elle à l’échelle d’un particulier et d’un professionnel ? Orange opère une petite piqûre de rappel à travers deux vidéos.

Alors que la 5G fera bientôt ses débuts en France, l’heure est à la pédagogie autour de cette nouvelle technologie. Par la voix de son PDG Stéphane Richard, Orange a ainsi rappelé la nécessité de la 5G pour désencombrer les réseaux, mais également son caractère non obligatoire, tout en invitant à davantage d’objectivité dans le débat autour des risques sanitaires et environnementaux.

Dans le cadre d’une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, Orange opère une petite piqûre de rappel concernant les intérêts de cette technologie qui viendra en complément de la 3G et de la 4G, permettra de meilleurs débits perceptibles à l’échelle des particuliers, poussera de nouveaux usages comme la ville intelligente grâce à sa latence réduite et pourra même se poser en alternative temporaire à la fibre optique en cas de panne.

À travers une seconde vidéo, l’opérateur historique s’attarde sur l’utilité dans l’industrie, et plus précisément à l’échelle d’une usine de production. La 5G permettra d’améliorer la productivité, d’anticiper les pannes et de mesurer l’efficacité énergétique d’un bâtiment, grâce aux données collectées via des équipements et capteurs connectés.