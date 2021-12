La 5G en itinérance pointe le bout de son nez en Europe pour des abonnés Orange et SFR

Des abonnés Orange et SFR ont pu accéder à la 5G dans certains pays de l’Union Européenne, parfois avec “de très bons débits”.

L’itinérance 5G fait son apparition pour certains abonnés voyageurs. D’après des retours recueillis par Igen, plusieurs abonnés ont pu accéder aux réseaux 5G d’opérateurs étrangers via leur abonnement Orange ou SFR. Daniel, par exemple, a pu accéder à la 5G en Espagne et en Allemagne avec Orange et qui plus est avec “de très bons débits”, en atteignant 1Gb/s en téléchargement. D’après un autre témoignage, il est également possible de profiter de la 5G en Irlande pour les abonnés Orange aux offres compatibles, mais la situation change selon les pays.

Crédit image : Igen

Ainsi, certains pays comme l’Espagne sont considérés comme des “pays 5G”, où l’abonné pourra alors accrocher à la nouvelle génération de téléphonie mobile, tandis que d’autres, ici la Belgique ne le permettent pas. Avec ce SMS clair, pas de toute possible pour les voyageurs étant abonné Orange. D’après nos confrères, l’un des membre de l’équipe Igen a également pu accéder à la 5G en Allemagne, via un forfait SFR.