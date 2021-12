Disney+ est désormais compatible avec SharePlay

Lors de la WWDC de juin 2021 (Worldwide Developers Conference), Apple avait annoncé l’ajout de Disney+ a son service SharePlay. Il aura fallu attendre quelques mois mais c’est enfin disponible.

Chose promise, chose due. Disney+ est enfin compatible avec SharePlay, le service tout droit sorti des studios Apple permettant de regarder des films et des séries TV ensemble lors d’un appel FaceTime et même d’écouter de la musique. Même si la plateforme de Disney possède déjà un service similaire nommé GroupWatch ce dernier offre beaucoup moins de possibilités notamment concernant le nombre de participant à la session. GroupWatch se limitera à 6 participants quand SharePlay en accepte jusqu’à 32.

Disney+ vient donc rejoindre la liste des applications déjà compatible avec le service de partage de la firme de Cupertino comme myCanal , Arte, Twitch, Spotify ou encore TikTok. Pour visionner vos plus grands classiques Disney et tant d’autres programmes en famille ou entre amis à distance veillez à ce que votre application Disney+ soit à jour dans un premier temps.

Lorsque ceci est vérifié, il suffit de lancer un appel en Facetime et de se rendre sur Disney+. Choisir le programme à visionner et cliquer sur “lecture”. Une notification vous proposant d’utiliser SharePlay s’affichera et le programme sera diffusé sur les deux appareils en simultanés. Il est bon de noter qu’il faut que chaque utilisateurs possède l’application ainsi qu’un abonnement à Disney+. Cette fonctionnalité est disponible sur iPhone, iPad et Apple TV.

Source : iGen