Smartphones : Motorola renouvelle son haut de gamme et Oppo veut aussi plier le game

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme cette fois-ci : les deux nouveaux modèles haut de gamme signés Motorola et l’annonce à venir d’un modèle pliable chez Oppo.

La marque Motorola, gérée par Lenovo, a dévoilé des smartphones Edge X30 et Edge S30. Le premier profite du SoC Snapdragon 8 Gen 1 récemment dévoilé par Qualcomm (processeur jusqu’à 3,0 GHz et 5G jusqu’à 10 Gbit/s), d’un écran OLED Full HD 144 Hz, d’un triple capteur photo 50 + 50 + 2 Mégapixels au dos, d’une caméra avant 60 Mégapixels logée dans un poinçon ou cachée sous la dalle (selon la version choisie), d’une batterie 5 000 mAh, d’une charge filaire en 68 Watts et d’un système d’exploitation Android 12.

Le second s’oriente vers le SoC Snapdragon 888+, d’un écran IPS Full HD+ 144 Hz, d’un triple capteur photo 108 + 13 + 2 Mégapixels au dos, d’un module 16 Mégapixels pour les selfies et d’une batterie 5 000 mAh supportant la charge filaire 33 Watts. Pas d’informations pour l’instant concernant une distribution de ces deux modèles en Europe.

Oppo tease de son côté la présentation du Oppo Find N, son tout premier smartphone pliable. Le design montré sur l’image suggère le même format que les Fold de Samsung, avec un smartphone se déployant comme une livre pour devenir une petite tablette. La marque chinoise donne rendez-vous la semaine prochaine, lors de l’événement Oppo Innoday 2021 qui se déroulera les 14 et 15 décembre. Un lancement qui intervient alors que le marché du pliable commence à décoller.

Here comes our very first foldable smartphone – the OPPO Find N! Learn more about how everything begins with OPPO CPO @PeteLau #OPPOINNODAY2021 #OPPOFindN 👇

— OPPO (@oppo) December 9, 2021