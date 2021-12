Pour Noël, SFR dégaine son offre idéale

En cette fin d’année, l’opérateur SFR déroule son plus beau tapis rouge pour recruter quelques abonnés supplémentaires. Pour 20 euros, une formule inclut un abonnement fibre et un forfait mobile 80 Go.

Dans le cadre d’une série limitée “Mon Noël idéal”, SFR combine un abonnement Internet fixe et un forfait mobile pour 20 euros par mois durant la première année, grâce à une remise supplémentaire de 5 euros. Au-delà, le tarif passe à 63 euros.

Facturé 10 euros au lieu de 38 euros et soumis à un engagement de 12 mois, l’abonnement fixe comprend la SFR Box 7 (jusqu’à 500 Mbit/s en émission/réception et Wi-Fi 5), les appels illimités vers les numéros fixes en France et l’accès à 160 chaînes et services TV. Coûtant 15 euros au lieu 30 euros et assorti d’un engagement de 12 mois, le forfait mobile inclut les appels, SMS, MMS en illimité, ainsi que 80 Go utilisables en 4G.