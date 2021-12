Smartphones pliables : le marché décolle enfin, Samsung prend la plus grosse part du gâteau

Samsung s’illustre sur un marché encore jeune, celui des smartphones pliables. Avec ses Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip, il s’empare de plus de 90 % du marché.

Après un temps d’hésitation face à ce nouveau design et ses contraintes, notamment en termes de fragilité, la mayonnaise commence à prendre, grâce à des appareils plus aboutis.

Une étude du cabinet DSCC s’est intéressée aux ventes de smartphones pliables au cours du troisième trimestre 2021. 2,6 millions d’unités ont été écoulées, soit plus un bond de 480 % sur un an. Le dernier trimestre devrait se traduire par environ 4 millions d’unités vendues. De quoi atteindre les 7,5 millions d’unités en 2021.

Samsung et Huawei se partagent le marché, mais c’est bien le géant sud-coréen qui s’empare de la quasi-totalité des ventes. Se cantonnant à son marché national, avec ses Mate X, Huawei représente seulement 6 %. Samsung, lui, atteint les 93 % du marché grâce à ses Galaxy Z Fold3 5G (déploiement vers un format tablette) et Galaxy Z Flip3 5G (repliable pour un format plus compact dans la poche). Le Galaxy Z Flip3 5G représente à lui seul 60 % du marché. Le Galaxy Z Fold3 5G dépasse les 20 %.

Maintenant, on sait que Samsung et Huawei ne sont pas seuls sur ce segment. Motorola avait, par exemple, joué la carte de la nostalgie grâce à une version revisitée du RAZR. Xiaomi a aussi dévoilé un Mi Mix Fold, mais à la diffusion limitée. DSCC table sur 17,5 millions d’unités vendues en 2022, notamment grâce à l’arrivée de nouveaux acteurs et de nouveaux modèles.

Source : Génération-NT