Free ne fait pas l’unanimité avec sa proposition mais est soutenu face à une polémique… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Arrêter de réparer le réseau cuivre, une idée de Free qui n’est pas au goût de tout le monde

Si tous les opérateurs sont d’accord sur l’envie d’arrêter les frais, les modalités font encore débat. Free milite depuis longtemps pour une fermeture rapide du réseau cuivre. Dans cette optique, Laurent Lasagner, Directeur de la Réglementation et des relations avec collectivités d’Iliad, suggère une solution assez radicale : “il pourrait y avoir une étape de fin de support. On arrête de réparer le cuivre en cas de panne“. Une idée qui pourrait en effet pousser les abonnés ADSL à basculer vers la fibre, mais qui apporte plusieurs questionnements. En attendant le plan concret d’Orange prévu pour le mois de décembre.

L’Arcep répond à Free, une polémique qui semble n’en pas finir

Un dialogue de sourds. L’heure est à l’attaque et à la riposte entre l’Arcep et Free Mobile. La nouvelle campagne de mesure de débits chez les opérateurs mobiles du régulateur reste en travers la gorge de Free Mobile. A la traîne sur ses concurrents, l’opérateur proposerait même une 5G (31 Mbits/s en moyenne) plus lente que sa 4G (50 Mbits/s). Après une réponse de Free Mobile, l’Arcep a défendu son choix de mesurer depuis longtemps la qualité de service mobile “au plus près de l’expérience utilisateur tout en étant le plus représentatif”. Et le débat continue même dans l’espace commentaire d’Univers Freebox.

La télé perd de son importance sur le téléviseur, la faute à qui ?

Un grand écran dans le salon sert de moins en moins à regarder M6, TF1 et compagnie. D’après Médiamétrie, durant le mois de novembre dernier, la durée globale de visionnage des chaînes TV a perdu plus d’une quarantaine de minutes, tous écrans confondus. Si la concurrence apportée par les services de SVOD ou les jeux vidéos n’y est pas pour rien, nos lecteurs y voient également un désintérêt des contenus et du modèle de la TV.

Sans oublier que l’âge moyen du télespacteur augmente chaque année…

Une nouvelle chaîne Canal+ dédiée au Cinéma, la moindre des choses ?

L’histoire d’amour entre Canal+ et le septième art se poursuit avec une nouvelle chaîne. Alors que la filiale de Vivendi a signé jeudi dernier un accord avec le milieu du cinéma français, revisitant notamment ses droits en terme de diffusion des films à la sortie en salle, le patron de la chaîne cryptée annonce le lancement à venir d’une toute nouvelle antenne. Il est ainsi prévu de lancer une toute nouvelle chaîne cinéma nommée Canal+ Grand écran, incluse dans toutes les offres de Canal. Le but étant ici de proposer une sélection de films soigneusement choisie par l’équipe cinéma du groupe, considérés comme immanquables. La nouvelle a été accueillie chaleureusement, même si certains considèrent qu’il s’agit du minimum. Le débat a vite été lancé.

Même après plus de dix ans, la Freebox Révolution a ses défenseurs !

Une petite échauffourée sur Twitter qui ravive la passion des Freenautes. Alors qu’un utilisateur belge a osé la qualifier de “bizarre”, l’opérateur s’est permis un petit tacle en comparant la box de ce dernier à une perforeuse. Pas touche à la Freebox Révolution et son design futuriste, mais pas seulement !

Et d’ailleurs, comment dit-on : perforeuse ? Perforatrice ? Ou alors…