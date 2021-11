Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter # 192

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

On dit le WiFi , c’est le Bescherelle qui le dit, d’accord ?

ON DIT " LE WIFI " pic.twitter.com/wfIoFDcv38 — Bescherelle Officiel (@BescherelleFR) November 24, 2021

Les conspirationnistes vont reprendre du service.

Je vois que le vaccin est dispo pour toutes les technologies radios confondues 👍 pic.twitter.com/Z1hlvjJrX2 — MAX •  (@Odrilow) November 29, 2021

Petit clash entre amis lors du colloque d’automne de l’Avicca !

Les banderilles entre amis à #Avicca

Patrick Chaize : Free n’est pas le plus dynamique pour le déploiement de la fibre.

Free : vous êtes mal informés. On a investi plus que l’état dans la fibre. — Elsa Bembaron 🥏🚲 (@ElsaBembaron) November 26, 2021

L’ADSL à l’air libre, la fibre est attendue de pied ferme.

"Je comprends pas pourquoi, mais ma ligne ADSL fonctionne moins bien lorsqu'il pleut" cc @ProjetDPLR @InfosReseaux pic.twitter.com/AJUVNrWBtD — Isithran (@isithran) November 25, 2021

C’est certainement Olivier ou Maxime Saada !