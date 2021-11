Iliad prépare le lancement de la VoLTE en Italie

Une offre d’emploi d’Iliad laisse présager l’arrivée d’une bonne nouvelle pour les italiens.

Après un lancement progressif dans l’Hexagone, la voix sur 4G devrait débarquer chez Iliad, de l’autre côté des Alpes. L’opérateur a en effet publié une nouvelle offre d’emploi qui pourra ravir les quelques 8.2 millions d’abonnés Iliad en Italie.

Dans cette offre, l’opérateur explique rechercher un technicien de coeur de réseau IMS/VoLTE. Le futur employé devra collaborer avec le département d’ingénierie afin “d’incorporer et adopter de nouvelles architectures, services et fonctionnalités du réseau”, mais sera également ne charge d’obtenir une assistance pour la configuration du réseau mobile et son dépannage. Parmi ces nouvelles fonctionnalités de réseau, la voix sur 4G fait bel et bien partie du lot.

Nos confrères d’UniversoFree suggèrent que les travaux ont déjà été lancés il y a un certain temps, mais que cette nouvelle offre d’emploi présage d’une accélération du rythme. Un lancement pourrait donc arriver prochainement. Rappelons également qu’Iliad est attendu au tournant pour un tout autre lancement : celui de ses offres fixes, avec l’IliadBox, initialement prévue pour la fin de l’année.