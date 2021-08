Le lancement de “l’iliadbox” se précise en Italie

Iliad Italia semble prêt à lancer sa box en fibre optique en Italie.

Iliad est dans les starting-blocks en Italie Après l’annonce du report de son lancement sur le fixe “après l’été” , un nouvel élément confirme une commercialisation imminente de ses offres. Comme le rapporte nos confrères d’UniversoFree, un premier corner de l’autre côté des Alpes commence à faire la promotion de l’iliadbox, nom donné à la Freebox et connu depuis le mois de juin. Une vitrine dédiée juxtaposée à une SimBox, porte très clairement le nom de la box de l’opérateur italien qui devrait sans doute être la Freebox Pop.

Iliad Italia reste pour l’heure très discret sur la nature de ses offres, armées pour conquérir un marché moins concurrentiel que celui du mobile dans le pays. “Notre offre sera claire et transparente, comme dans le mobile.” affirmait son directeur général Benedetto Levi à la fin de l’année 2020. l’opérateur souhaite d’ailleurs un déploiement très rapide du réseau fibre unique italien . “La priorité est que la fibre atteigne les foyers et le plus rapidement possible. Tout ralentissement serait nuisible. Depuis le premier confinement, la demande de services de téléphonie fixe a considérablement augmenté. Nous avons des attentes élevées sur le lancement de notre offre.” explique-t-il.