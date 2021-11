Free Mobile : deux smartphones 5G à 16,99 euros par mois, lequel choisir ?

La boutique Free Mobile propose deux smartphones 5G aux fiches techniques solides pour 16,99 euros par mois grâce à l’offre Free Flex. Lequel se présente comme le meilleur investissement ?



Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons ainsi les Honor 50 à 549 euros et Xiaomi Mi 11i 5G à 569 euros. On peut également les obtenir via l’offre Free Flex pour 16,99 euros par mois.

L’écran : ex æquo



Les deux smartphones profitent de la technologie OLED pour les couleurs plus vives et les plus noirs profonds, mais également de la définition Full HD+ et du taux de rafraichissement 120 Hz. Les diagonales sont sensiblement équivalentes.

Notre classement :

Xiaomi Mi 11i 5G (AMOLED, 6,67 pouces, FHD+, 120 Hz et poinçon centré) Honor 50 (OLED, 6,57 pouces, FHD+, 120 Hz et poinçon centré)

Performances : Xiaomi

Xiaomi propose une plate-forme plus haut de gamme de chez Qualcomm et une mémoire vive un peu plus importante. Dans les deux cas, on a une plate-forme avec la compatibilité réseau 5G et la promesse de solides performances pour faire tourner toutes les applications du Play Store.

Notre classement :

Xiaomi Mi 11i 5G (processeur octa-core 2,84 GHz du chipset Qualcomm Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM) Honor 50 (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset Qualcomm Snapdragon 778G avec 6 Go de RAM)

La photo : Honor



Les deux smartphones embarquent un capteur principal 108 Mégapixels et un capteur ultra grand-angle 8 Mégapixels avec plus ou moins de petits capteurs pour gonfler la fiche technique. Le Honor propose un peu plus de définition aux amateurs de selfies.

Notre classement :

Honor 50 (108/8/2/2 Mégapixels au dos, 32 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Mi 11i 5G (108/8/5 Mégapixels au dos, 20 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie et la charge : Honor



Les capacités de batteries sont assez proches. Le Honor en propose deux fois plus au niveau de la puissance de charge, pour un temps réduit au moment de recharger son smartphone. C’est l’une des attentes sur ce segment tarifaire.

Notre classement :

Honor 50 (batterie 4 300 mAh, charge 66 Watts) Xiaomi Mi 11i 5G (batterie 4 520 mAh et charge 33 Watts)

VERDICT :



Les Honor 50 et Xiaomi Mi 11i 5G sont indéniablement de bons smartphones. Le Honor 50 en propose plus au niveau de la puissance de charge et de la partie selfies, mais le Xiaomi Mi 11i 5G profite d’une plate-forme plus haut de gamme, d’un stockage deux fois plus important (256 Go au lieu de 128 Go) et d’une puissance de charge plus que suffisante pour la plupart des utilisateurs. Les 20 euros de plus apparaissent ainsi comme un investissement judicieux. Notez que vous pouvez retrouver notre test du Xiaomi Mi 11i 5G.