Test du Xiaomi Mi 11i disponible chez Free Mobile : notre avis sur ce smartphone haut de gamme

Univers Freebox vous propose aujourd’hui le test du Xiaomi Mi 11i, un smartphone haut de gamme disponible chez Free Mobile. Nous l’avons testé pendant une semaine. Voici notre avis à son sujet.

Avant de passer au test, voici les principales caractéristiques techniques du Xiaomi Mi 11i qui nous a été prêté par le constructeur et que l’on trouve en version 256 Go à 699 euros dans la boutique Free Mobile. Fiche technique du Xiaomi Mi 11i : Processeur : octa-core jusqu’à 2,84 GHz (chipset Qualcomm Snapdragon 888) Mémoire vive : 8 Go de RAM LPDDR5 Écran : dalle AMOLED 6,67 pouces avec une définition 2 400 x 1 080 pixels

avec un taux de rafraîchissement 120 Hz Audio : double haut-parleur stéréo Stockage : 128 ou 256 Go en UFS 3.1 (non extensible par carte MicroSD) Gestion SIM : deux logements Nano-SIM dans un tiroir de la tranche inférieure Compatibilité 4G :

support des bandes B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28/B38/B40/B41/B66 Compatibilité 5G :

support des bandes n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n41/n77/n78 Tripe capteur photo au dos :

108 + 8 + 5 Mégapixels (principal + ultra grand-angle 115 degrés + macro) Capteur photo à l’avant : 20 Mégapixels dans un poinçon Prise casque 3,5 millimètres : non Connectique de charge : USB-C (tranche inférieure) Support Wi-Fi : version Wi-Fi 6 Connectivité Bluetooth : version 5.2 NFC : oui Batterie : 4 520 mAh non amovible Recharge filaire : support de la charge 33 Watts (bloc 33 Watts inclus dans la boîte) Recharge sans-fil : non Système d’exploitation : Android 11 avec l’interface MIUI 12.5 Solutions de déverrouillage : reconnaissance faciale ou lecteur d’empreintes digitales sous la dalle Patchs de sécurité installés durant notre test : mai 2021 Dimensions : 163,7 x 76,4 x 7,8 millimètres Poids : 196 grammes Un smartphone agréable en main Avec ses lignes arrondies et son dos brillant façon miroir, le Xiaomi Mi 11i est un beau smartphone. On peut même le qualifier d’élégant. Mais ça, c’est jusqu’à l’arrivée de la poussière et des traces de doigt, en raison d’un dos les accrochant particulièrement bien. Maniaques, vous voilà prévenus. En main, le toucher doux, les lignes arrondies et le poids pas excessif au regard du grand format rendent la préhension agréable. Il y a en revanche ce bloc photo dorsal dont la protubérance dérange en multimédia, en plus de rendre le smartphone instable sur le dos, et cette coque glissante, qui fait de l’appareil une savonnette. Autant dire que la coque de protection transparente fournie ne sera pas de trop. Un écran AMOLED 120 Hz, un double haut-parleur stéréo L’écran du Xiaomi Mi 11i est vraiment intéressant sur le papier, comme à l’usage. Il propose l’AMOLED pour un meilleur rendu des couleurs et de meilleurs contrastes, le taux de rafraîchissement 120 Hz pour une grande fluidité et un poinçon très discret pour le capteur photo avant. Sa luminosité assure un usage confortable, y compris en extérieur avec un bon ensoleillement. Depuis les paramètres, on peut ajuster le rendu des couleurs (automatique, saturé, originale ou avancés) et la fréquence de rafraîchissement (60 ou 120 Hz).

Côté son, on a le double haut-parleur stéréo toujours appréciable pour l’immersion en vidéo ou en jeu vidéo. On a d’ailleurs quelque chose d’assez puissant, qui ne sature pas rapidement et qui offre un peu de relief. Le mini-jack ne fait pas partie de l’équation en revanche. Il faudra passer par l’USB-C ou le Bluetooth pour vos périphériques audio.

Un capteur photo 108 Mégapixels Le Xiaomi Mi 11i propose trois capteurs au dos : un principal de 108 Mégapixels, un de 8 Mégapixels pour l’ultra grand-angle et un de 5 Mégapixels pour la macrophotographie. Pas de capteur dédié au zoom en revanche. À l’avant, c’est un 20 Mégapixels qui se charge des selfies. À l’usage, on a quelque chose de globalement satisfaisant. Ci-dessous, une photo de jour en extérieur, en partant de l’ultra grand-angle pour aller jusqu’au zoom 10x : Une photo de jour, en intérieur, avec un sujet qui bougeait un peu : Deux photos le soir, en intérieur, avec le mode macro (Menu Hamburger en haut, puis “Super macro”) avec une amande : Deux photos de jour, en intérieur, avec le mode 108 Mégapixels (Menu “Plus”, puis “108M”) : Deux photos le soir, en extérieur, avec leurs versions corrigées par le mode nuit (Menu “Plus”, puis “Nuit”) : Un selfie avec du flou d’arrière-plan : 5G et dual-SIM Au niveau de la partie réseau, le Xiaomi Mi 11i propose une compatibilité avec la 5G récemment lancée en France et deux logements Nano-SIM dans un tiroir au niveau de la tranche inférieure. Il fonctionne sur la bande 700 MHz chère aux abonnés Free Mobile. Ci-dessous, des débits en intérieur : Des débits obtenus en extérieur : Un smartphone réactif Avec un chipset Snapdragon 888 associé à de la mémoire vive LPDDR5, le Xiaomi Mi 11i est évidemment très réactif. Cela se constate au démarrage, en naviguant dans l’interface, lors des installations d’applications et au moment de lancer de gros jeux. Une chauffe se fait sentir dans la partie supérieure au moment d’une bonne sollicitation, mais rien de vraiment dérangeant d’après nos propres constations.

Les bonnes performances de la mémoire interne en UFS 3.1 contribuent à cette réactivité. Ci-dessous, voici d’ailleurs les vitesses mesurées avec l’outil Disk Speed, à savoir 1 Go/s en lecture et 588 Mo/s en écriture :