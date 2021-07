Free Mobile : des débits plus rapides en juin, la 5G y est pour beaucoup

Notre partenaire RNC Mobile dévoile son deuxième observatoire des débits pour avoir un aperçu des performances offertes par le réseau mobile de Free.

Depuis l’été 2017, l’application RNC Mobile, disponible sur Android, permet d’alimenter une banque de données de mesures de débits. “Nous avons décidé d’exploiter cette base d’informations afin d’évaluer les performances du réseau de Free Mobile et notamment l’effet du lancement de la technologie 5G intervenue fin 2020”, expliquait la team RNC le mois dernier. Comment s’en est sorti le réseau Free Mobile en juin 2020 ? Réponse dans ce nouvel observatoire.

De plus en plus de speedtests très convaincants

En 2021, 49% des mesures réalisées sur RNC Mobile ont dépassé le 100 Mbit/s en download. 42 % oscillaient entre 10 et 100 Mbit/s. Cependant, en comparant l’observatoire de juin avec le premier publié par RNC, on note que les speedtests dépassant les 400 Mbit/s sont en hausse, représentant 6% des mesures effectuées, portées par des speedtests réalisés en 5G.

En effet, 373 tests supplémentaires atteignant plus de 400 Mbit/s ont été réalises en 5G durant le mois de juin.

Plus spécifiquement, la 5G révèle des performances assez satisfaisantes, avec 68% des speedtests dépassant les 100 Mbit/s. On notera par ailleurs que 105 tests ont dépassé les 700 Mbit/s en 2021.

Les membres de la team RNC ont également observé un accroissement des communes où des mesures excédant les 400 Mbps ont été réalisées. En l’espace d’un mois, leur nombre est passé de 204 à 249 communes, en comptabilisant séparément plusieurs arrondissements parisiens. Parmi ces dernières, certaines communes assez modestes, comme Fontaine-la-Mallet, comptabilisant à peine 2500 habitants.

En somme, avec le déploiement très rapide de la 5G par Free Mobile et la démocratisation des smartphones compatibles, de plus en plus de tests sont réalisés en utilisant la nouvelle génération de téléphonie mobile. En juin, 42% des 11970 mesures effectuées l’ont été en 5G, contre 38% en mai .