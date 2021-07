Free offre un nouveau cadeau aux abonnés Freebox Révolution, Delta, mini 4K et One

Une nouvelle fois en partenariat avec Canal+, Free permet à ses abonnés Freebox sauf Pop de découvrir le premier épisode de la série Made For Love sur l’Aktu Free.

“Votre nouvelle série Made For Love est disponible sur CANAL+ ! Profitez du premier épisode offert en allant sur l’Aktu Free de votre Freebox”, annonce Free ce juillet sur Twitter. Durant une semaine, les abonnés Freebox Révolution, Delta, mini 4K et One auront ainsi le loisir de découvrir cette série comique à l’humour noir diffusée depuis le 1er juillet sur la chaîne cryptée.

Le pitch, “après 10 ans de mariage avec un milliardaire, Hazel pense enfin respirer à nouveau quand elle divorce de Byron. Cette trentenaire pense pouvoir refaire sa vie en se réfugiant chez son père pour échapper au contrôle de son mari, mais c’est sans compter sur la puce que ce dernier a fait implanter en elle. Celle-ci permet à Byron de connaître les moindres faits et gestes d’Hazel, connaître sa localisation mais surtout savoir ce qu’elle ressent. Le but ? Savoir ce que désire l’autre à tout moment et ne former qu’un avec l’être aimé.”



Inspirée du roman éponyme d’Alissa Nutting sorti en 2017, Made For Love fait réfléchir à l’évolution des nouvelles technologies et leur effet sur les relations amoureuses. Au casting, figurent Cristin Milioti (How I Met Your Mother, Palm Springs), Billy Magnussen (Tell Me a Story, Game Night), ou encore Ray Romano (Everybody Loves Raymond), Dan Bakkedahl (Life In Pieces, Veep), Noma Dumezweni (Harry Potter et l’Enfant maudit) et Augusto Aguilera (The Predator) font également partie du casting.

Pour voir le 1er épisode, il faut se rendre sur l’Aktu Free. Avec la Freebox Révolution, allez dans le menu “Télévision” de la Home. S’agissant de la Delta et la mini 4K, sélectionnez simplement l’icône dédiée depuis le menu Home. Cette offre ne concerne pas les abonnés Freebox Pop, Delta avec Player Pop et sur Smart TV.