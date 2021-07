Bouygues Telecom lance la publicité ciblée sur ses box

Après Orange en novembre dernier, Bouygues Telecom devient le second opérateur à activer la publicité ciblée sur ses box.

“La TV segmentée devient aujourd’hui une réalité pour 1,5 million de foyers équipés d’une Bbox “ en fibre optique, a annoncé le 8 juillet Bouygues Telecom.

Les abonnés concernés peuvent décider ou non de bénéficier des ces publicités personnalisées avec la possibilité de paramétrer leur choix via leur box. L’opérateur donne aussi la liberté de changer d’avis à tout moment. Leur consentement n’est valable que “pour une durée donnée”, une demande d’autorisation sera envoyée régulièrement.

Cette offre est disponible pour les annonceurs et régies publicitaires de France Télévisions, M6 et TF1, groupes avec lesquels Bouygues Telecom a d’ores et déjà signer un partenariat.

Dans le détail, les abonnés qui consentiront à l’utilisation de leurs données dans ce cadre publicitaire pourront « être exposés à des écrans personnalisés, suivant des critères de ciblage précis, comme le lieu d’habitation, l’affinité aux programmes ou les centres d’intérêts par exemple », indique l’opérateur. Ce déploiement de la publicité segmentée chez Bouygues Telecom concerne 9 chaînes au total.