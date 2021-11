Bouygues Telecom propose sa fibre optique à prix cassé

À l’approche des fêtes de fin d’année, Bouygues Telecom propose sa fibre optique à – 60 % pendant 12 mois.

Jusqu’au 19 décembre 2021, Bouygues Telecom commercialise son offre Bbox must à 15,99 euros par mois, au lieu de 39,99 euros par mois.

Soumise à un engagement d’un an, l’offre annonce des débits fibre optique jusqu’à 400 Mbit/s en émission et jusqu’à 1 Gbit/s en réception. Elle propose aussi un service TV avec décodeur 4K, enregistrement 100 heures et plus de 180 chaines, ainsi qu’un service téléphonie fixe avec appels illimités vers les fixes et les mobiles.

Un avantage box + mobile donne par ailleurs accès à un forfait 5G dès 10,99 euros par mois.

L’offre Bbox Must existe aussi en version ADSL. Jusqu’au 19 décembre, elle est à 15,99 euros par mois pendant un an, puis 36,99 euros par mois.