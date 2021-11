Orange en passe de s’emparer d’un opérateur en Belgique

La branche belge de l’opérateur est entrée en négociation exclusive pour racheter Voo, propriétaire du réseau câble dans la région Wallone.

Orange Belgium cherche à s’importer dans le fixe en Wallonie. L’opérateur annonce en effet aujourd’hui avoir été choisi dans le cadre du rachat de l’opérateur Voo, détenu par Nethys. La branche belge de l’opérateur historique était en lice face à un autre concurrent, Telenet, mais l’a finalement emporté pour entrer aujourd’hui en négociation exclusive pour acquérir 75% du capital moins une action de Voo.

Si l’offre de rachat est signée, elle permettra à Orange Belgium de se doter d’un réseau très haut débit en câble en Wallonie et dans une partie de Bruxelles, pour déployer plus amplement ses offres convergente à travers le plat-pays. La valeur de Voo est estimée à 1.8 milliards d’euros, Orange Belgium entend d’ailleurs finaliser le rachat via un accroissement de sa dette, soutenu par sa maison-mère française.

Le choix de Nethys pour l’entrée en négociation de son opérateur était basé sur plusieurs critères en plus du prix de rachat tel que la stratégie, les investissements et la conservation ou la création d’emploi. Orange semble donc avoir fait l’offre la plus complète, il ne reste plus qu’à s’entendre sur une signature. Pour rappel, la branche belge de l’opérateur historique est présent dans le pays depuis 25 ans et compte désormais plus de 3 millions de clients en Belgique et dans le Luxembourg. L’opérateur avait également tenté de sortir de la Bourse de Bruxelles, sans succès.