Qobuz débarque sur les téléviseurs connectés Samsung

La plateforme de streaming musical en haute résolution fait son premier pas sur les Smart TV avec un premier partenariat avec le leader du marché Samsung.

Le streaming pour mélomane mis à l’honneur sur les Smart TV Samsung. La semaine dernière, la plateforme made in France a signé son premier partenariat avec un fabricant de téléviseur connecté pour lancer son application sur Tizen OS, le système d’exploitation du géant sud-Coréen.

Destinée aux passionnés de musique, mélomanes et audiophiles, Qobuz propose une offre riche et éclectique, composée d’un catalogue varié (jazz, classique, pop rock…) complété d’articles, interviews et chroniques d’albums. Les abonnés actuels pourront se connecter facilement via un QR code permettant un accès instantané à leurs favoris, à des sélections d’albums et à des playlists sur une interface à la fois familière et simple d’utilisation.

L’un des intérêts de la formule est également l’éditorialisation très poussée. Vous pouvez d’ailleurs découvrir notre test de l’application. Elle est actuellement proposée avec un mois d’essai gratuit pour sa formule “Studio Premier”, proposant un streaming en qualité studio (FLAC 24-bit jusqu’à 192 KHz), pour 14.99€/mois.

Cette plateforme est également présente sur Android TV et sur Freebox Delta pour les abonnés dotés du player Free-Devialet et sur Freebox Révolution. Un choix logique pour profiter pleinement du système de son intégré dans le player haut de gamme de Free.