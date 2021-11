Choc des smartphones chez Free Mobile : deux modèles 5G à 229 euros, lequel choisir ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes, au fil des arrivées et des mouvements de prix. Aujourd’hui, nous opposons les Oppo A54 5G et Xiaomi Redmi Note 10 5G, tous les deux affichés à 229 euros. Ils sont aussi disponibles à 6,99 euros par mois grâce à l’offre Free Flex.

L’écran : ex æquo



Les deux smartphones font l’impasse sur les belles couleurs et les noirs profonds de l’AMOLED, mais proposent la définition Full HD+ pour la précision et le taux de rafraîchissement 90 Hz pour la fluidité. Poinçon dans les deux cas pour accueillir la caméra frontale. Dans le cas de l’Oppo, la position excentrée permettra toutefois au poinçon de disparaître plus facilement du champ de vision en multimédia.

Notre classement :

Oppo A54 5G (IPS, 6,5 pouces, FHD+, 90 Hz et poinçon excentré) Xiaomi Redmi Note 10 5G (IPS, 6,5 pouces, FHD+, 90 Hz, poinçon centré)

Performances : ex æquo

Le Xiaomi Redmi Note 10 5G s’équipe chez MediaTek, tandis que l’Oppo A54 5G embarque une plate-forme signée Qualcomm. En matière de performances, les deux smartphones boxent dans la même catégorie et fonctionnent sur les réseaux mobiles 5G.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 10 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset MediaTek Dimensity 700, mémoire vive 4 Go) Oppo A54 5G (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Qualcomm Snapdragon 480, mémoire vive 4 Go)

La photo : Oppo



Au capteur principal 48 Mégapixels et aux capteurs 2 Mégapixels pour le mode portrait et le mode macro, l’Oppo A54 5G ajoute le capteur ultra grand-angle. Un peu plus de polyvalence toujours bienvenue sur ce segment tarifaire. Il propose aussi plus de définition pour les amateurs de selfies. Quoi qu’il en soit, les deux smartphones ne promettent pas des étincelles en matière de photo.

Notre classement :

Oppo A54 5G (48/8/2/2 Mégapixels au dos, 16 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Redmi Note 10 5G (48/2/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie et la charge : Xiaomi

Si les deux smartphones embarquent une batterie 5 000 mAh et laissent envisager deux jours d’autonomie sans trop forcer, le Xiaomi Redmi Note 10 5G propose une charge presque deux fois plus puissante. Rien de foufou, mais pas un luxe avec une telle capacité de batterie.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 10 5G (batterie 5 000 mAh et charge filaire 18 Watts) Oppo A54 5G (batterie 5 000 mAh, charge filaire 10 Watts)

VERDICT : Oppo A54 5G

Si les deux smartphones jouent dans la même catégorie en termes de performances, d’écran et d’autonomie, l’Oppo A54 5G a quelques arguments en sa faveur, comme le positionnement plus judicieux du poinçon et la partie photo plus étoffée, ainsi que la gestion dual-SIM et l’extension mémoire grâce à des emplacements dédiés. Le Xiaomi Redmi Note 10 5G a bien une charge plus rapide, mais pas exceptionnelle non plus.