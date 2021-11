L’école 42 (Xavier Niel) ouvre de nouvelles portes en France

L’école sans professeurs de Xavier Niel s’installe en Alsace, au sein d’un incubateur de start-up.

Une nouvelle antenne pour 42, à domicile cette fois. Après Paris, Lyon, Nice et de multiples incursions à l’international, l’école de développeurs lancée par Xavier Niel s’installe désormais à Mulhouse dans les locaux du pôle numérique KMØ , un espace regroupant entrepreneurs, start-up et étudiants. 150 élèves seront retenus pour faire partie de la promotion 2022, rejoignant 800 actifs et étudiants déjà présents.

Une installation qui a du sens pour le pôle et pour l’école. L’objectif de la structure est en effet de pouvoir faciliter les échanges entre formés et entreprises formatrices.

Pour accéder à cet espace, il doit s’agir d’entreprises industrielles ou travaillant pour l’industrie, et prêtes à agir avec d’autres résidents du KM0.”Nous travaillons avec cinq autres entreprises du KM0 dont trois nous étaient complètement inconnues“, explique ainsi Joël Bohrer le gérant de Nartex, un développeur d’applications mobiles. “L’effet “je toque à la porte du voisin”, ça fonctionne très bien“, relève-t-il. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’Epitech, autre école d’informatique, a implanté une antenne dans cette structure.

Source : L’Express