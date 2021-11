Le test de la VoLTE chez Free Mobile fait des vagues, la redevance TV fait toujours débat… Vos meilleures réactions à l’actu de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des Télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Le bêta-test de la VoLTE chez Free Mobile révèle quelques couacs ? Tant mieux !

Certains abonnés Free Mobile ayant voulu tester la voix sur 4G depuis leur smartphone Xiaomi se sont retrouvés dans l’incapacité d’envoyer des SMS. Free apporte quelques précisions et indique que dans ce cas, il vaut mieux désactiver la VoLTE. Si quelques critiques émergent, beaucoup considèrent que ces problèmes sont tout l’intérêt de proposer un bêta-test avant de déployer la fonctionnalité globalement.

Revoir la redevance TV, un débat épineux

Le serpent de mer n’a toujours pas vu sa tête tranchée. La réforme de la redevance télévisuelle reste un dossier épineux sur lequel de nombreux gouvernements se sont penchés, sans jamais prendre de décision finale. François Hollande désirait l’étendre au-delà du téléviseur, Emmanuel Macron s’y est frotté plusieurs fois mais sans jamais aboutir à une décision… Mardi soir, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a confirmé à l’Assemblée nationale que cette réforme si difficile à déterminer n’était pas pour 2022. Et même dans les commentaires , le débat continue : cette taxe est-elle toujours justifiée, trop chère ? Certains estiment cependant que le service public reste indispensable dans le paysage audiovisuel, qu’en pensez-vous ?

Free Mobile à la traîne dans les grandes villes, à qui la faute ?

nPerf a dévoilé son baromètre des performances de l’Internet mobile pour les 15 plus grandes agglomérations de l’hexagone. Le tout réalisé à partir des tests des utilisateurs. Et malheureusement, le débit de Free Mobile dans ces grandes villes est clairement en retard. Les raisons peuvent être multiples, certains envisagent d’ailleurs que l’écart énorme entre Free et ses concurrents par rapport au baromètre national soit dû à la différence de stratégie autour de la 5G.

Faire évoluer la participation de l’Etat dans Orange, bonne idée ?

“Orange, dans la doctrine de 2017, fait partie des entreprises où l’évolution de la participation de l’Etat est envisageable”, tels ont été les mots mardi 26 octobre de Martin Vial, directeur général de l’Agence des participations de l’Etat (APE) Vial lors d’une présentation à la presse du rapport de l’Etat actionnaire. En mai 2017, Emmanuel Macron avait déjà relancé le débat en estimant que la participation de l’Etat au capital d’Orange pourrait « évoluer » car l’opérateur historique « n’est ni une entreprise du secteur nucléaire ou de la défense, ni une entreprise assurant un service public en monopole ». Si pour l’instant, rien n’est clairement acté, la possibilité est envisagée. Cependant, d’autres solutions pourraient être considérées pour régler la question financière…

Shareplay sur myCanal, bien des usages mais pas de problème

Avis aux aficionados de myCanal sur iOS, une nouvelle fonctionnalité actuellement en bêta-test va enrichir l’expérience utilisateur. Une nouvelle version permettra prochainement d’utiliser SharePlay, une nouvelle fonction disponible depuis hier dans iOS15.1. Grâce à celle-ci, il sera possible de regarder à plusieurs via Facetime, du live et du replay disponibles sur la plateforme de Canal+. Cette fonctionnalité pourrait être très intéressante notamment pour les évènements sportifs à partager à distance entre ami, mais pas de panique : ce n’est pas une solution pour visionner des programmes gratuitement !