Une avalanche de forfaits mobiles blindés en data et à prix cassé

Le secteur de la téléphonie mobile s’affronte à coups de forfaits mobiles boostés en data mobile et proposés à prix cassé. Petit tour des offres.

Si Bouygues Telecom a dégainé des promotions autour de forfaits mobiles blindés en data, il n’est pas le seul à proposer un maximum de gigas à prix cassé.

Jusqu’au 25 octobre, Red by SFR propose en effet un Big Red avec un choix entre trois forfaits 80, 100 et 200 Go à 10, 12 et 15 euros par mois respectivement.

De son côté, Cdiscount Mobile a lancé deux séries limitées 130 et 200 Go à 7,99 et 9,99 euros par mois. Les offres sont d’ailleurs disponibles jusqu’au 27 octobre et les tarifs promotionnels valables seulement durant les 12 premiers mois.

NRJ Mobile a dévoilé un forfait 130 Go à 7,99 euros par mois la première année, puis 20,99 euros. La promotion court jusqu’au 27 octobre.

Quant à Auchan Telecom, il propose un forfait 150 Go à 8,99 euros par mois, jusqu’au 27 octobre. Au-delà de la première année, le tarif promotionnel se termine et la facture mensuelle passe à 22,99 euros.

Sous la barre des 100 Go, rappelons que Free a mis à jour son offre Série Free. Elle propose 80 Go depuis la France et 10 Go en roaming pour 10,99 euros par mois.

Sans oublier Sosh, la marque low-cost d’Orange, qui a relancé ses séries limitées 60 et 80 Go sans engagement à 13,99 et 14,99 euros. Elles sont commercialisées jusqu’au 8 novembre.