Free Mobile revoit légèrement son offre Série Free

Free augmente de 2 Go la data à l’étranger de son offre intermédiaire. Le prix ne change pas.

Proposé à 10,99€/mois pendant 1 an avec 80 Go de data en France métropolitaine, le forfait Série Free voit aujourd’hui son enveloppe de données passer à 10 Go contre 8 Go précédemment, jusqu’au 2 novembre prochain. Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le nouveau Forfait Free 5G 150 Go à 19,99 euros par mois.

A noter que depuis le 8 septembre, le service Free Ligue 1 Uber Eats et sa nouvelle version revue et corrigée, est à présent inclus dans l’abonnement en accès premium. De quoi profiter gratuitement des extraits des matchs du championnat de France en quasi-direct ainsi que de tous les contenus originaux disponibles.

Et chez les rivaux ?

A titre de comparaison, Sosh propose un forfait 60 Go à 13,99€/mois et 80 Go à 14,99€ en série limitée. Agressif, Red by SFR veut séduire avec 70 Go à 13€, 100 Go à 15€ et 130Go à 19€ contre 200 Go auparavant. Enfin, B&You ne suit pas et affiche un seul forfait 4G 200 Go à 14,99€/mois, et un autre 130 Go en 5G à 24,99€/mois.