M6 prévoit de lancer une version payante de 6Play sur les box mais sans coupure publicitaire

Après TF1, M6 travaille lui aussi au lancement d’une version payante de son service de replay, sans interruption publicitaire.

Marre de la publicité dans les programmes d’M6 en replay ? Le groupe de Nicolas de Tavernost devrait lancer prochainement un service de rattrapage payant sans coupure publicitaire, notamment sur les box des opérateurs, révèlent Les Echos. De quoi ajouter une nouvelle corde à l’arc de 6Play enrichie récemment d’une offre de cinéma gratuite. Un passage à l’AVOD remarqué tout comme le groupe TF1 qui lui aussi continue de se développer en lançant le 12 octobre en bêta-test une offre de replay étendu sans interruption publicitaire. Baptisé, myTF1 Max, ce nouveau produit sera proposé en OTT sur internet à 3,99€/mois après un an de promotion. Il pourrait aussi faire son apparition prochainement sur les Livebox d’Orange.

En amont de leur fusion, les deux groupes doivent faire vite et s’armer dans le non-linaire pour contrer les mastodontes américains de la SVOD. Cette volonté commune peut surprendre dans la mesure où TF1, M6 et France Télévisions disposent déjà de Salto, mais tout porte à croire qu’il s’agit d’une brique supplémentaire dans la réalisation d’un des grands projets de ce mariage industriel, à savoir la création d’une plateforme nationale “performante combinant une offre de rattrapage et de streaming (fondée sur MyTF1 et 6play) et une offre de SVOD”, avaient fait savoir conjointement TF1 et M6 en mai dernier.