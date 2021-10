Freebox Pop et mini 4K : trois nouvelles chaînes gratuites débarquent sur Pluto TV

De nouveaux programmes jeunesse font l’objet de chaînes dédiées sur la plateforme AVOD.

Des chaînes consacrées à un seul programme pour les grands fans. La plateforme gratuite Pluto TV, disponible sur les Freebox Pop et mini 4K, propose trois nouvelles chaînes à découvrir. La première est consacrée à Degrassi , série live action canadienne narrant l’aventure de collégiens et lycéens. Pour les plus jeunes férus d’animation, deux programmes s’ajoutent au catalogue déjà bien fourni de la plateforme avec une chaîne dédiée à Sabrina, apprentie sorcière et une autre dédiée à Angela Anaconda.

Vous pouvez trouver ces programmes directement dans l’onglet “Nouveau sur Pluto TV” et accéder à l’application en la téléchargeant sur le Play Store. Il n’y a pas besoin de compte pour consulter les programmes.

Gratuit et rémunéré par la publicité, le service du groupe ViacomCBS Networks International (MTV, Paramount Channel, Comedy Central, Game One, Nickelodeon) dispose actuellement de près de 60 chaînes aux thématiques très variées, du cinéma au sport, en passant par la jeunesse, le lifestyle et les documentaires.