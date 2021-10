SFR signe avec un spécialiste pour protéger au mieux ses abonnés

SFR et Bitdefender annoncent un partenariat pour améliorer la sécurité des clients box et mobiles de l’opérateur au carré rouge.

“La cybersécurité étant une préoccupation majeure, nous nous engageons à assurer la sécurité en ligne de nos clients”, affirme Grégory Rabuel, PDG de SFR. Sur fond de développement du télétravail et de progression des menaces en ligne, l’opérateur au carré rouge a annoncé ce jeudi 21 octobre un partenariat stratégique avec le leader mondial de la cybersécurité Bitdefender.

Au travers une plate-forme aux couleurs des deux partenaires nommée SFR Cybersécurité qui intègre les technologies de Bitdefender Total Security, les clients SFR profitent d’un anti-malwares et d’un VPN pour Windows, macOS, iOS et Android.

“Avec SFR Cybersécurité, les clients professionnels et particuliers de SFR bénéficient d’une protection avancée contre une multitude de menaces telles que les malwares furtifs, les ransomwares qui paralysent l’activité, les attaques zero-day, le phishing, les spams et bien d’autres”, assure ainsi SFR. La protection s’adresse aux clients box, comme aux clients mobiles. C’est l’utilisateur qui gère sa sécurité et SFR qui s’occupe des abonnements via la plate-forme Bitdefender MSP dédiée aux opérateurs et fournisseurs de services.

“Nous avons choisi de nous associer à Bitdefender, car les technologies de qualité mises au point par ce leader reconnu de la cybersécurité répondent aux attentes de nos clients. Par ailleurs, l’offre de cette entreprise pour les FAI est la plus polyvalente du marché”, explique Grégory Rabuel.