Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom veulent lancer le SMS enrichi

Après un lancement piloté par Google sur les smartphones Android, les opérateurs prennent désormais part au déploiement du RCS en France.

De quoi concurrencer WhatsApp, Messenger et consorts. L’AF2M, association regroupant plusieurs opérateurs français dont les quatre principaux, a annoncé lors d’un séminaire s’étant tenu mercredi 20 octobre le lancement commercial du RCS.

Cette technologie est pour l’instant uniquement soutenue par Google, qui l’a intégrée dans son application “Messages” en 2019. Il s’agit concrètement d’une modernisation totale du bon vieil SMS, permettant de nouveaux usages bien connus des habitués d’application de messagerie instantanée. Notification de lecture de message, conversations de groupes ou encore envoyer des messages par WiFi sont autant de nouveautés apportées par cette technologie, comparé au SMS classique.

Cette technologie est très largement plébicitée par Google, qui a d’ailleurs récemment lancé un appel du pied à Apple pour que la firme l’intègre dans son application iMessage, sans réponse pour l’instant. Bouygues Telecom avait d’ailleurs annoncé un accord avec la firme de Mountain View concernant cette technologie.

Un intérêt pour l’utilisateur et pour le commerce

Outre les nombreuses possibilités offertes par ce nouveau protocole, l’intérêt réside aussi dans son utilisation par les marques. Renan Abgrall, président de l’AF2M, explique justement que “dès aujourd’hui, les marques expriment le besoin d’entrer en conversation, par SMS, avec leurs clients. Demain, vous aurez la possibilité d’envoyer un SMS à votre magasin pour savoir s’ils ont votre taille en période de soldes ; vous aurez la possibilité de commander par SMS un gâteau dans une boulangerie ; vous aurez la capacité d’échanger avec une société de livraison pour définir exactement la plage horaire à laquelle vous souhaitez être livré chez vous.”

L’AF2M est déjà impliquée dans plusieurs solutions liant les marques et les consommateurs : les solutions de paiement Internet+ et SMS+, mais aussi la publicité segmentée. Le RCS a passé le cap des 700 millions d’utilisateurs dans le monde et en France, 16 millions de terminaux compatibles circulent et le chiffre pourrait doubler l’année prochaine, malgré l’absence d’Apple. Le lancement annoncé par les opérateurs est donc d’une nature plus commerciale qu’une réelle avancée technologique, il reste à voir comment cette technologie sera mise en avant par Orange, Free, Bouygues et SFR.

Ces derniers, à l’exception de Free testent également le SMS conversationnel , permettant justement un meilleur échange avec les commerces et entreprises.

Source : AF2M via iGen